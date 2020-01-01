АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Красноармейский район с рабочим визитом посетил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Владимирович Анисимов

13:59 17 июля 2020 г.

16 июля 2020 г. Красноармейский район с рабочим визитом посетили министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Владимирович Анисимов и заместитель министра Юлия Викторовна Стройкова. 

В ходе встречи с главой администрации района Александром Кузнецовым  обсудили вопросы развития информационно-телекоммуникацион­ной инфраструктуры в Красноармейском районе, взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации, дальнейшего развития районной газеты «Ял  пурнăçĕ» и многое другое.

Также министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов и заместитель министра Юлия Стройкова встретились с работниками органов местного самоуправления района.

 В своем выступлении Михаил Анисимов обозначил, какие изменения ожидают отрасли информационных технологий и связи в Чувашии в 2020-2024 годах: обеспечение образовательных учреждений, больниц и ФАПов, сельских администраций, пожарно-спасательных частей и других социально-значимых объектов высокоскоростным интернетом; создание в сельской местности узлов связи – для дальнейшего обеспечения жителей широкополосным интернетом и сотовой связью;  совершенствование механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание суперсервисов – новых типов государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов и многое другое.

В завершении встречи министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов и заместитель министра Юлия Стройкова отметили также качественные и существенные изменения в благоустройстве Красноармейского района за последнее время, пожелали дальнейших успехов и реализации намеченных планов.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика