Новости » Красноармейский район с рабочим визитом посетил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Владимирович Анисимов

16 июля 2020 г. Красноармейский район с рабочим визитом посетили министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Владимирович Анисимов и заместитель министра Юлия Викторовна Стройкова.

В ходе встречи с главой администрации района Александром Кузнецовым обсудили вопросы развития информационно-телекоммуникацион­ной инфраструктуры в Красноармейском районе, взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации, дальнейшего развития районной газеты «Ял пурнăçĕ» и многое другое.

Также министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов и заместитель министра Юлия Стройкова встретились с работниками органов местного самоуправления района.

В своем выступлении Михаил Анисимов обозначил, какие изменения ожидают отрасли информационных технологий и связи в Чувашии в 2020-2024 годах: обеспечение образовательных учреждений, больниц и ФАПов, сельских администраций, пожарно-спасательных частей и других социально-значимых объектов высокоскоростным интернетом; создание в сельской местности узлов связи – для дальнейшего обеспечения жителей широкополосным интернетом и сотовой связью; совершенствование механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание суперсервисов – новых типов государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов и многое другое.

В завершении встречи министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов и заместитель министра Юлия Стройкова отметили также качественные и существенные изменения в благоустройстве Красноармейского района за последнее время, пожелали дальнейших успехов и реализации намеченных планов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"