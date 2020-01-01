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Новости » Делегация Красноармейского района в гостях на Красночетайской земле

13:57 17 июля 2020 г.

 16 июля 2020 г., делегация Красноармейского района в составе главы администрации Кузнецова Александра Николаевича, Григорьевой Светланы Анатольевны, заместителя главы администрации – начальника отдела образования, а также руководителей образовательных организаций Красноармейского района посетила с рабочим визитом Красночетайский район. Цель визита – обмен опытом по вопросам благоустройства образовательных организаций.

Рабочий визит начался с посещения часовни в деревне Шорово Атнарского сельского поселения.

Затем делегация посетила МАДОУ «Детский сад «Солнышко» в селе Красные Четаи. На встрече присутствовали: заместитель главы администрации Красночетайского района - начальник отдела образования Игорь Нестерович Живоев и заведующая детским садиком Алена Леонидовна Васильева. Игорь Нестерович ознакомил с результатами деятельности образовательных организаций Красночетайского района. Алена Леонидовна показала благоустройство территории и здания детского сада. В здании функционирует восемь групп, для детей созданы все условия для комфортного пребывания: уютные спальные и групповые комнаты, которые укомплектованы новой мебелью; приобретен разнообразный игровой и дидактический материал. Также на территории детского сада работники создали своими руками малые архитектурные формы из подручных средств.

В этом же селе делегация посетила Храм Воздвижения Креста Господня. Гостей встретил отец Максим (протоиерей Максим Зарубин) и провел экскурсию по церкви. В конце экскурсии глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов поблагодарил отца Максима за уделенное время.

В 2020 году на территории Красночетайского района планируется проведение праздничных мероприятий приуроченных 100 летию Чувашской автономии. Делегация Красноармейского района посетила главную площадь села Красные Четаи, где в этом году произошла масштабная реконструкция.

Визит делегации завершился посещением Атнарского сельского поселения, где Александр Николаевич проработал главой администрации 14 лет.

По итогам сегодняшней поездки было принято решение, о продолжении таких выездов в другие районы Чувашской Республики, а так же за ее пределы, с целью перенятия положительного опыта и реализации его на территории Красноармейского района.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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