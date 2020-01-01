Новости » В Чувашии создадут комиссию для анализа рынка ликероводочной продукции

Такое решение озвучил врио Главы Чувашии Олег Николаев 16 июля в ходе посещения спиртового завода «Ядринский», который сегодня возрождается после простоя и наращивает производство ликероводочной продукции.

Руководитель региона подчеркнул, что важно изучить и проанализировать рынок чувашской продукции, используя опыт соседей, у которых этот специфический рынок регулируется через акцизы и находится под чутким вниманием руководства региона.

Для этого создаются специальные комиссии, которые ежеквартально обсуждают как состояние рынка ликероводочной продукции в целом, так и каждого предприятия в отдельности. Именно таким путем вырабатываются решения о поддержке предприятий и регулированию рынка.

«Мы планируем такую работу организовать в ближайшее время, переняв лучший опыт регионов и учитывая местную специфику. Задачи перед членами Правительства республики поставлены. Сейчас идет глубинный анализ и сбор информации», — сказал он.

Олег Николаев добавил, что чем крепче будет экономика региона, тем больше возможностей будет в бюджете для решения социальных задач, строительства нужных объектов. Поэтому особое внимание уделяется развитию конкретных предприятий, реализации конкретных бизнес-проектов.

Ранее врио Главы Чувашии поручил республиканскому Минсельхозу и Минэкономразвития проработать вопрос установления минимальной розничной цены на пиво и другой алкоголь, которые производят чувашские товаропроизводители.

«Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы с одной стороны — обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товаров, но с другой стороны, и это самое главное, — обеспечить качество этой продукции, в том числе через защиту местных производителей», — пояснил тогда свое решение Олег Николаев.