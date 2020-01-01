АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Олег Николаев в Цивильском районе открыл «День поля-2020» и обсудил планы развития муниципалитета

14:50 16 июля 2020 г.

Олег Николаев в Цивильском районе открыл «День поля-2020» и обсудил планы развития муниципалитета
Оригинал

15 июля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев с рабочим визитом посетил Цивильский район, где принял участие в торжественном открытии республиканской выставки-демонстрации «День поля-2020».

После вручения государственных наград наиболее отличившимся аграриям Олег Николаев ознакомился с выставочными образцами сельхозтехники и новых сортов сельскохозяйственных растений.

Рабочая поездка руководителя региона продолжилась на производственной площадке общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Эстет». Фабрика специализируется на производстве межкомнатных дверей, ее продукция активно экспортируется в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Олег Николаев поздравил предприятие с успехами и вручил гендиректору Владимиру Романову нагрудный знак «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

В селе Богатырево совместно с администрацией сельского поселения решался вопрос ремонта аварийной котельной и строительства новой блочно-модульной установки.

В здании Богатыревской школы врио главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по обсуждению планов развития муниципального образования в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Как отметил глава администрации Цивильского района Сергей Беккер, ежедневно миллиарды рублей «проплывают» мимо района, которые, при реализации определенных условий, могли бы стать подспорьем в решении целого ряда вопросов. Он предложил построить так называемый «Чувашский Свияжск», воссоздав в городе исторический и этнокультурный центр с постоянно функционирующей ярмаркой, этнической деревней, ремесленными двориками, гастрономическими заведениями и т.д.

Помимо продвижения сферы туризма администрация заявила о возможности размещения на территории района агропромышленного парка и запуска современного инновационного производства железобетонных изделий. Среди ключевых проблем, которые мешают развитию района и требуют серьезных вложений, было обозначено отсутствие современных биологических очистных сооружений и системы отведения ливневых вод, а также назревшая необходимость рекультивации свалки.

«По очистным сооружениям – только ваша оперативность и активность помогут решить этот вопрос. Мы также поможем. Важно найти решение, оформить его в виде проекта и двигаться дальше», – заметил Олег Николаев. По его словам, администрация района имеет «достаточно неплохое видение» дальнейших перспектив развития, но необходимо еще раз критически на них взглянуть, обсудив с населением.

Врио Главы Чувашии напомнил, что окончательный правительственный вариант комплексной программы на следующей неделе будет представлен на заседании Высшего экономического совета, после чего его направят на обсуждение в Госсовет Чувашии. «Чтобы мы могли утвердить этот документ законом Чувашской Республики и придать ему характер народной программы развития Чувашской Республики на следующие пять лет», – добавил Олег Николаев.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика