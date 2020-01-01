Новости » Главы администраций Красноармейского района А.Н Кузнецов и Красночетайского района И.Н. Михопаров обсудили вопросы сотрудничества

15 июля 2020 г., с дружеским визитом Красноармейский район посетили глава администрации Красночетайского района Иван Николаевич Михопаров, а также Александр Петрович Самылкин, депутат Государственного Совета Чувашской Республики второго и третьего созывов. Делегацию Красночетайского района принял глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов.

В ходе встречи глава администрации района Александр Кузнецов рассказал о социально-экономическом развитии Красноармейского района, о реализуемых программах и проектах, перспективах дальнейшего развития.

Также, в ходе встречи обсудили пути взаимовыгодного сотрудничества двух муниципалитетов в различных отраслях экономики и социальной сферы. Обе стороны остались довольны ходом переговоров, рады сотрудничеству, которые принесут свои плоды.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"