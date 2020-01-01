Новости » «Единая Россия» обсудила с лидерами политических партий разных стран мира вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Международные эксперты согласились с тем, что противодействие подобным кризисам требует кооперации между странами

В ходе межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал на неустойчивость принципов глобализации и необходимость усиления международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры авторитетных парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.

«Казалось бы, при возникновении общей опасности приверженность всех стран мира таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна укрепляться. Однако кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались десятилетиями, оказались неустойчивыми. Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсекретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли получать необходимые в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости», — сказал Дмитрий Медведев.

По его мнению, помощь людям в подобных ситуациях должна быть на первом месте. В условиях пандемии доверие к власти является критически важным. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» во время самоизоляции «объединила десятки тысяч волонтеров, собрала значительные пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам».

«Безопасность людей — то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки», — подчеркнул председатель «Единой России».

При этом он отметил, что несмотря на все сложности в международном сотрудничестве вакцинация населения должна пройти одномоментно во всем мире и лишиться политической окраски.

Пандемия, и с этим согласились все участники дискуссии, обострила многие проблемы. Одна из них — виртуальная преступность, уровень которой увеличился в разы за время самоизоляции. Здесь, по словам Дмитрия Медведева, также необходима международная кооперация.

«Россия уже ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности. Мы призываем наших партнеров обмениваться опытом в этой сфере. При этом наша задача — не допустить обратного эффекта, связанного с ограничением прав граждан в глобальном цифровом пространстве», — подчеркнул он.

Руководители политических партий Африки, Европы и Азии поблагодарили партию «Единая Россия» за организацию диалога и Россию — за помощь в борьбе с коронавирусом. Несмотря на разность идеологий, все участники круглого стола акцентировали внимание на необходимости международного сотрудничества.

Дмитрий Медведев анонсировал возможность подготовки обращения руководства политических партий по итогам круглого стола. Кроме того, участники договорились о продолжении межпартийных консультаций в онлайне, поскольку такой формат доказал свою эффективность.

Председатель «Единой России» отметил, что пандемия уравняла все страны. При этом совместная работа партий может, в том числе, повлиять на международные отношения в целом.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал круглый стол, который организовала «Единая Россия», мероприятием «уникальным по представительству».

«Это уникальное событие. Самое главное, что представлены и крупные азиатские страны, и Африка, и Европа. Это, на мой взгляд, показатель востребованности диалога. Даже несмотря на то, что между какими-то странами искрило, но были озвучены ценности, поддержанные всеми участниками — солидарность, гуманизм, социальное государство, недопустимость односторонних преимуществ в пользу тех или иных стран, необходимость отказаться от битвы национальных эгоизмов, ответственность за мир», — сказал Евгений Минченко

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"