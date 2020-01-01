Новости » Активисты ОНФ в Чувашии призывают власти ликвидировать канализационное болото в селе Батырево

Эксперты Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике обратились к органам власти с просьбой ликвидировать опасное болото на окраине села Батырево, образовавшееся в результате регулярного стока канализации. В ходе рейда по сигналу местных жителей общественники зафиксировали сильное загрязнение хозяйственно-фекальными сточными водами почвы и воды ручья, впадающего в реку Була. Активисты ОНФ просят власти принять оперативные меры для устранения источника загрязнения.

Неприятный запах канализации беспокоит жителей села Батырево в течение последних четырех лет. Его причиной они считают нерегулируемый сток неочищенных хозяйственно-фекальных вод на участок рядом с улицей Дружбы. В ходе экологического рейда активистов ОНФ обоснованность жалоб жителей села полностью подтвердилась: территория площадью 2 гектара залита темно-бурой жижей, имеющей сильный специфический запах.

В ходе рейда общественники осмотрели колодец, из которого предположительно происходил излив. Здесь были обнаружены свежие следы гравия, глины, цемента, которыми неизвестные лица пытались скрыть источник загрязнения. Местные жители рассказали, что еще накануне на поле напрямую сливалась жидкость с неприятным запахом.

Первые признаки нерегулируемого сброса канализации, по словам сельчан, были замечены после того, как неподалеку были возведены очистные сооружения. Граждане отмечают, что с появлением этого объекта качество жизни должно было улучшиться, однако на деле произошло обратное: из-за проблем в канализационных сетях загрязняются почва и вода в ручье, а в селе стоит невыносимый запах. Об этом они неоднократно сообщали районной власти и контрольно-надзорным органам и в отчаянии обратились в Народный фронт.

Эксперты ОНФ уверены, что сложившаяся ситуация с многолетним стоком канализации имеет достаточно серьезные негативные последствия для природы и жителей села.

«Мы заметили, что из протекающего рядом ручья пьет воду крупный рогатый скот, пасущийся поблизости. Это может негативно сказаться как на здоровье коров, так и людей, употребляющих их молоко. Если же смотреть на проблему шире, то содержимое этой несанкционированной лагуны загрязняет не только ручей и в дальнейшем реку Була, не только атмосферу, но и влияет на грунтовые и подземные воды. Качество питьевой воды в скважинах и неглубоких шахтных колодцах, которыми ежедневно пользуются сельчане, оставляет желать лучшего, в том числе, по-видимому, из-за этого экологического нарушения», – прокомментировал эксперт ОНФ в Чувашии, гидрогеолог Вячеслав Николаев.

По результатам экологического рейда представители Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике направили обращения в региональное министерство природных ресурсов и экологии, в администрацию села Батырево с просьбой принять меры по устранению источника стока канализации и в природоохранную прокуратуру, а также правоохранительные органы, чтобы установить виновных в экологическом нарушении лиц и привлечь их к ответственности.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"