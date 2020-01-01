Новости » В Чувашии поддержали поправки в Трудовой кодекс, предлагаемые «Единой Россией»

В обсуждении федерального законопроекта приняли участие депутаты разных уровней, а также представители юридического и бизнес-сообществ

В пятницу, 10 июля, в Чувашии в режиме видеоконференцсвязи состоялось общественное обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удалённой работы».

В нем приняли участие Секретарь регионального отделения, депутат Государственной Думы Алёна Аршинова, председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков, члены Президиума регионального политического совета Партии, парламентарии, представители юридического и бизнес-сообществ.

Открывая обсуждение, Алёна Аршинова отметила, что пандемия коронавируса привела к резкому и широкому распространению режима работы вне стационарных рабочих мест. Если в январе в удаленном режиме трудились 2% работающих россиян, то с началом пандемии уже 16%, а в Москве и Санкт-Петербурге - почти 30%.

Глава Трудового кодекса, посвященная регулированию труда дистанционных работников, была внесена в Трудовой кодекс ещё в 2013 году, она не учитывает специфику масштабного применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях, массового перевода работников на удалённый режим работы. Прежде всего, в части защиты прав работников.

Пандемия коронавируса стала дополнительным катализатором внесения поправок в трудовое законодательство, поскольку миллионы людей перешли на временную удалённую работу, а действующий Трудовой кодекс её никак не регулировал.

1 мая, в День Весны и труда, Председатель Партии Дмитрий Медведев провел совещание с руководством и депутатами «Единой России» и представителями сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвященное вопросам дистанционной занятости, и дал поручение партийной фракции в Госдуме подготовить изменения в трудовое законодательство.

16 июня законопроект, разработанный единороссами, был внесен в Госдуму. Согласно предлагаемым поправкам, прописываются чёткие определения удалённой работы и особенности отношений работника и работодателя. В частности, упорядочиваются нормы по особенностям рабочего времени и времени отдыха на «удалёнке». В июле планируется рассмотреть его в первом чтении.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности, прежде всего предотвращая ущемление прав работников», - подчеркнула Алёна Аршинова. Очень важно внести поправки, но не ради скорости, считает она, а ради разумного компромисса между интересами работников и работодателей, который даст старт новой форме трудовых отношений.

Как подчеркнули спикер Госсовета Альбина Егорова и руководитель партийной фракции в парламенте республики Сергей Михеев, депутаты-единороссы поддержали законопроект, направив своё экспертное заключение в Госдуму. Депутатский корпус готов и дальше участвовать в совершенствовании законопроекта, в его широком обсуждении на базе Общественной палаты.

Что предлагаемые поправки очень своевременны и необходимы, согласен и Александр Рыбаков: «Де-факто эти изменения уже сложились и применялись на практике, а пандемия подчеркнула необходимость их законодательного закрепления».

От президента Торгово-промышленной палаты республики Игоря Кустарина и руководителя координационного совета Ассоциации выпускников президентских программ Анатолия Яруткина, как представителей работодателей, поступили конкретные предложения закрепить ответственность, возможно солидарную, за надлежащее состояние удалённого рабочего места и охрану здоровья работника.

Председатель Ассоциации юристов Чувашии Иван Андреев, также согласившись с необходимостью поправок, посоветовал заменить некоторые формулировки законопроекта – такие, как «вправе», «может», «допускается», – с добавлением отсылок к конкретным статьям трудового законодательства.

Заместитель Секретаря регионального отделения Николай Владимиров, практикующий юрист, высказал целый ряд предложений, например, по конкретизации форс-мажорных обстоятельств – поломки оборудования или отсутствия связи у дистанционного работника. И тут же добавил: «Законопроект надо принимать, сразу его идеальным не сделать. Всегда есть судебная, арбитражная практика, которая будет закрепляться в федеральном законодательстве».

Вырабатываемые в ходе широкого обсуждения в регионах предложения и замечания к законопроекту будут учитываться в дальнейшей работе над законопроектом, в рамках второго чтения. При принятии законопроекта в первом чтении в постановлении Госдумы будут указаны направления такой доработки, также будет сформирована специальная рабочая группа, отметила в заключение Алёна Аршинова.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"