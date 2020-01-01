Новости » В Красноармейском районе ЕГЭ по математике сдают 25 выпускников

Сегодня, 10 июля т.г. выпускники Красноармейского района сдают ЕГЭ по математике профильного уровня на базе МБОУ «Траковская СОШ». Всего заявлено 25 выпускников.

Напомним, что в связи с мероприятиями проводимыми по нераспространению коронавирусной инфекции в 2020 году процедура ЕГЭ претерпела ряд изменений. Экзамен проводится только для ребят, планирующих продолжить свое обучение в вузе, поэтому и ЕГЭ проводится только по математике профильного уровня.

Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

Основной период ЕГЭ 2020 года проходит с 3 по 25 июля.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2020 будет работать «горячая линия»: в Чувашской Республике 8(8352)57-21-60, Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.