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Новости » В Красноармейском районе ЕГЭ по математике сдают 25 выпускников

13:38 10 июля 2020 г.

Сегодня, 10 июля т.г. выпускники Красноармейского района сдают ЕГЭ по математике профильного уровня на базе МБОУ «Траковская СОШ». Всего заявлено 25 выпускников.

Напомним, что в связи с мероприятиями проводимыми по нераспространению коронавирусной инфекции в 2020 году процедура ЕГЭ претерпела ряд изменений. Экзамен проводится только для  ребят, планирующих продолжить свое обучение в вузе, поэтому и  ЕГЭ проводится  только по математике  профильного уровня.

Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

Основной период ЕГЭ 2020 года проходит с 3 по 25 июля.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2020 будет работать «горячая линия»: в Чувашской Республике 8(8352)57-21-60, Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

 

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