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Новости » Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно направлена более 7 тыс. семей

09:05 10 июля 2020 г.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно направлена более 7 тыс. семей
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На реализацию одной из новых мер поддержки семей, имеющих детей, введенную  в 2020 году - ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,  по состоянию на 10.07.2020 направлено 248,2 млн. рублей. Выплата осуществлена 7,1 тыс. семьям на 8,9 тыс. детей, в том числе294 семьям Красноармейского района.

Напомним, что критерием определения нуждаемости семьи для предоставления ежемесячной выплаты установлено непревышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Чувашской Республики за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 9 538 рублей в 2020 году.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Чувашской Республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 4 770,50 рублей (9 541 рублей х 50%) в 2020 году.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

После получение отказа в назначении ежемесячной выплаты заявление на ее предоставление можно повторно направить следующим способом:

а) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;

б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления;

б) лично.

 

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