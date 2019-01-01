Новости » Минтруд предлагает новые возможности применения социального контракта

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует расширить возможности применения социального контракта и упростить процедуру его заключения.

"Социальный контракт зарекомендовал себя как эффективный инструмент, помогающий семьям формировать новые источники доходов. В этом году впервые на эти цели выделены средства федерального бюджета, 21 регион принимают участие в пилотном проекте. По его результатам подходы к социальному контракту планируется скорректировать".

Во-первых, также как и по ряду других мер социальной поддержки, перейти в проактивный формат, когда большинство необходимых сведений будет получаться не в бумажном виде от гражданина, а в электронном - путем межведомственного взаимодействия. Во-вторых, планируется расширить возможности использования средств социального контракта, предусмотреть поддержку не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых граждан, личных подсобных хозяйств, снять избыточные ограничения в расходовании средств по всем направлениям социального контракта. В-третьих, необходимо взаимоувязать социальный контракт с другими отраслевыми мерами поддержки в сфере малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, активнее подключать на раннем этапе при составлении программы социальной адаптации профильных специалистов из этих сфер, а также представителей муниципалитетов,» - отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Напомним, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется с 2013 года.

За 6 лет количество заключаемых контрактов выросло в 2,4 раза, а количество граждан, охваченных социальным контрактом - в 3,4 раза.

В 2019 году в России было заключено 89,3 тыс. социальных контрактов с общим охватом в 321,5 тыс. человек. По статистике, большая часть социальных контрактов приходится на семьи с детьми до 16 лет. В 2019 году наиболее востребованными стали мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации и ведению личного подсобного хозяйства, которые были реализованы 125,6 тыс. человек (39%) и 98,8 тыс. человек (31%) соответственно.

В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта были выделены 7 млрд рублей 21 субъекту Российской Федерации. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тыс. социальных контрактов с охватом более 300 тыс. человек.

В число 21 пилотного субъекта Российской Федерации, получившие федеральное финансирование вошли: Республики Алтай, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Алтайский, Пермский и Приморский края; Вологодская, Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Саратовская и Томская области. В этих субъектов уже заключено свыше 42 тыс. соцконтрактов.

В 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета будут предоставлены всем субъектам Российской Федерации в размере 29,2 млрд рублей ежегодно.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"