Новости » С начала 2020 года средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядились 602 семьи на сумму 42,5 млн. рублей, в том числе 6 семей Красноармейского района

В Чувашской Республике продолжается выплата республиканского материнского (семейного) капитала.

С начала 2020 года средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядились 602 семьи на сумму 42,5 млн. рублей, в том числе 6 семей Красноармейского района, из которых 64% граждан направили средства на улучшение жилищных условий, 35,7% - на образование ребенка (детей), в т.ч. 2 семьи получили единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей.

22 семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, получили материнский капитал в новом размере – 150 тыс. рублей. За 2020 год на выплату республиканского материнского (семейного) капитала предусмотрено направить 189,3 млн. рублей.

Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, за исключением направления средств на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Средства республиканского материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Прием документов осуществляется через портал Госуслуг, на электронный адрес в отдел социальной защиты по месту жительства или в письменном виде посредством почтовой связи.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"