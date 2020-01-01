Новости » О работе прямой линии телефонной связи руководителя следственного управления с гражданами

В целях расширения возможностей граждан на обращение с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей в следственном управлении СКР по Чувашии организована работа прямой линии телефонной связи руководителя следственного управления с гражданами.

Дежурство оператора на данной линии осуществляется каждый второй и четвертый четверг месяца с 14 до 16 часов. В указанное время оператор будет принимать телефонные звонки, поступающие на телефон прямой линии 8 (8352) 624-661, фиксировать персональные данные обратившегося и осуществлять соединение с руководителем следственного управления. В июне 2020 года прямая линия телефонной связи будет функционировать 09 и 23 июля.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"