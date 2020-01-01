АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » О работе прямой линии телефонной связи руководителя следственного управления с гражданами

11:59 09 июля 2020 г.

В целях расширения возможностей граждан на обращение с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей в следственном управлении СКР по Чувашии организована работа прямой линии телефонной связи руководителя следственного управления с гражданами.

Дежурство оператора на данной линии осуществляется каждый второй и четвертый четверг месяца с 14 до 16 часов. В указанное время оператор будет принимать телефонные звонки, поступающие на телефон прямой линии 8 (8352) 624-661, фиксировать персональные данные обратившегося и осуществлять соединение с руководителем следственного управления. В июне 2020 года прямая линия телефонной связи будет функционировать 09 и 23 июля.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика