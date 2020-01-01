Новости » В следственном управлении продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности»

В целях оперативного реагирования на обращения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Следственном управлении СК России по Чувашской Республике установлена прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности».

Функционирование телефонной линии осуществляется круглосуточно в режиме реального времени в форме прямого диалога оператора с заявителем по телефону номер 62-46-57, а также по короткому общероссийскому номеру «123» (для связи с мобильного телефона). Указанная телефонная линия является средством прямой связи граждан с органами Следственного комитета Российской Федерации для сообщения информации о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяний в отношении несовершеннолетних. Прием обращений, поступающих по телефонной линии «Ребенок в опасности», осуществляется на автоматической основе с аудиозаписью устного обращения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"