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Новости » Сергей Кравцов: «Школьные линейки – традиция отечественного образования, и мы их проведём»

10:25 09 июля 2020 г.

Сергей Кравцов: «Школьные линейки – традиция отечественного образования, и мы их проведём»

Формат линеек в школах в этом году будет обновлён для защиты здоровья детей и педагогов. Об этом Министр просвещения Сергей Кравцов заявил на международной дистанционной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования». 

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, учителя, и начнётся образовательный процесс, но с определёнными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Он акцентировал внимание, что школьные линейки – традиция отечественного образования, и именно с них начнётся новый учебный год.

По словам Сергея Кравцова, 1 сентября школы откроются в традиционном формате, а опыт, полученный в условиях карантинных мер, будет дополнять традиционное обучение.

«Мы не будем отходить от традиционного обучения, а попробуем встроить этот опыт для помощи традиционного обучения. В школах 1 сентября будет проведена диагностика знаний школьников. Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», – отметил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения также подчеркнул, что новый учебный год будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.

«Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется. Линейки будут проведены в другом формате, чтобы не допустить вспышек заболевания», – резюмировал Министр.

Пресс-служба  Минпросвещения России




АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Первоисточник: Минпросвещения России

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