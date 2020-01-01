Новости » В письме ПФР – размер доплаты пенсионных накоплений

В июле 62 жителя Красноармейского района получат письма ПФР о доплате пенсионных накоплений.

Доплата производится пенсионерам, если после получения в 2019 году единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений на их накопительный счет поступил инвестиционный доход, платежи в рамках Программы государственного софинансирования пенсии либо иные суммы. Заявления для этого не требуется.

Размер доплаты у получателей различный и составляет в среднем 12,7 тыс. рублей. Средства будут выплачены в течение месяца.

Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Красноармейском районе обращает внимание, что пенсионные накопления выплачиваются в 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам, а лицам, имеющим право на досрочную пенсию – ещё раньше. Накопления выплачиваются единовременно, если при расчете размер накопительной пенсии менее 5% от общей суммы двух пенсий (страховой и накопительной). Также единовременно выплачиваются пенсионные накопления гражданам, которые не приобрели права на пенсию в связи с отсутствием требуемой продолжительности страхового стажа или необходимого количества пенсионных коэффициентов.

Принимает решение о доплате пенсионных накоплений и выплачивает средства страховщик, выбранный гражданином до назначения пенсии: Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд. Информация о страховщике имеется в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений».