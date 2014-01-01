Новости » В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной организации, обвиняемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «СУОР» Владимира Ермолаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года Владимир Ермолаев, являясь генеральным директором ООО «СУОР» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по взаимоотношениям ООО «СУОР» со строительной организацией, фактически выполнявшей строительно-монтажные работы в его коттедже, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СУОР», а также уклонился от уплаты налога на прибыль организаций за 2015 год путем необоснованного завышения затрат на выполнение работ девятью взаимозависимыми организациями подконтрольными ООО «СУОР». Таким образом, за указанный период Ермолаев уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 107 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключением проведенной налоговой судебной экспертизы, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе долю в уставном капитале ООО «СУОР» и денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого, на общую сумму более 136 миллионов рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"