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Новости » Высокий класс пожароопасности ожидается в Чувашии

10:35 06 июля 2020 г.

На территории Чувашии прогноз погоды располагает к усилению пожароопасной ситуации. В чувашском Гидрометцентре  сообщают, что на территории республики с 5 по 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха ночью ожидается +16 +21 градусов, днем будет подниматься до +32 градусов. Синоптики прогнозируют высокую (IV) пожарную опасность в лесах региона.

Напоминаем, что с 4 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта № 142    на территории республики установлен особый противопожарный режимвводящий на период своего действия ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. При наступлении средних и высоких классов пожарной опасности доступ в леса запрещен. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, юридические лица могут быть наказаны до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность.

На сегодняшний день в республике за нарушение требований пожарной безопасности, касающихся порядка выжигания сухой травянистой растительности, использования открытого огня и разведения костров, к административной ответственности привлечены уже 129 человек: 111 граждан и 18 должностных лиц.

Госкомитет призывает жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь мусор на приусадебных участках, не разводить костры вблизи леса и в лесу, не оставлять в лесу мусор, особенно стекло и промасленный обтирочный материал. Будьте бдительны, ответственность – это одно, главное – бережное отношение к природе, личной безопасности и безопасности окружающих.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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