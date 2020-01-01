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Новости » В июле 2020 года поздравление Президента России получат 6 пенсионеров - долгожителей Красноармейского района

08:14 06 июля 2020 г.

Специалисты ГУ - Управления ПФР в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашии (межрайонного) продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

В июле свой девяностолетний юбилей отметят четыре долгожителя Красноармейского района, проживающие в д. Ванюшкасы, д. Синьял-Чурино, д. Голов и д. Яманаки. Девяностопятилетний юбилей отметят два жителя д. Нижняя Типсирма, д. Алманчино.

Юбиляры получат поздравление главы государства В.В. Путина. И мы, присоединяясь к его поздравлениям, хотим поздравить всех юбиляров с Днем Рождения и пожелать им крепкого здоровья. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Первоисточник: Клиентская служба (на правах отдела) в Красноармейском районе

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