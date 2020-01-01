Новости » Глава администрации района А. Н. Кузнецов посетил КФХ Степанова В.Ю. и проверил ход строительных работ

4 июля 2020 г., глава администрации района Александр Кузнецов посетил крестьянско-фермерское хозяйство Степанова Владислава Юрьевича.

Общая площадь земель, обрабатываемых в хозяйстве, составляет 784 га, из них зерновые на площади 761 га, капуста – 11 га, многолетние травы – 12 га. В ожидании будущего урожая в фермерском хозяйстве начали готовить контейнеры для хранения капусты, а также ведется ремонт техники для уборки зерновых культур.

Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение футбольного поля по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, где идут строительные работы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта». На сегодняшний день здесь вся техника задействована для вывоза грунта, работы ведутся в плановом порядке. Вывозимый грунт со стадиона используется в целях расширения автомобильной дороги с улицы Механизаторов на улицу Ленина.

Александр Николаевич проверил ход работ по строительству пешеходного перехода с улицы Васильева на улицу Механизаторов села Красноармейское. На сегодняшний день здесь завозится грунт, готовится основание.

Также глава администрации проконтролировал ведение работ по нанесению дорожной разметки и обновления дорожных знаков на автодороге Чебоксары-Красноармейское-Цивильск.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"