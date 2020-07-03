3 июля врио Главы республики Олег Николаев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Одной из тем обсуждения стало исполнение законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов и вопросы, которые возникают при реализации программы.

Так, например, действующее законодательство позволяет одной и той же организации участвовать в аукционах, как на строительный контроль, так и на строительно-монтажные работы, что может привести к снижению качества выполняемых работ. Олег Николаев поручил рассмотреть возможность осуществления строительного контроля службой единого заказчика.

Кроме того, руководитель региона поручил трем ведомствам – Минфину, Минстрою и Фонду капремонта – изучить механизмы размещения свободных средств Фонда капремонта в одном из российских коммерческих банков, «определив и исключив риски». Это позволит капитализировать на счете Фонда дополнительный процентный доход и ускорит реализацию республиканской программы капитального ремонта. Также Олег Николаев поручил проработать вопрос возможности внесения платы за капремонт без комиссии.

Отметим, что, по данным Минстроя, в республике в этом году отремонтировано 49 многоквартирных домов из 281 запланированного. В остальных работы продолжаются.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"