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Актуально » Чувашпотребсоюз стал лучшим в стране

10:38 03 июля 2020 г.

 

По итогам всероссийского соревнования среди региональных союзов системы Центросоюза Российской Федерации за эффективное развитие отраслей деятельности за 2019 год Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие общей деятельности.

Также Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие производственной деятельности и за развитие бытового обслуживания.

По уровню участия в объединенных закупках, сохранению и развитию материально-технической базы и активизации работы с пайщиками Чувашпотребсоюз стал вторым в стране.

Отметим, что сейчас Чувашпотребсоюз является лидером среди региональных союзов Приволжского федерального округа.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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