Новости » Рабочая поездка главы администрации района А.Н. Кузнецова в Алманчинское сельское поселение

2 июля 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов совершил рабочую поездку в Алманчинское сельское поселение.

Глава сельского поселения Владимир Долгов ознакомил Александра Николаевича с планом строительства тротуаров в Алманчинском сельском поселении в рамках Указа Главы Чувашской республики «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Александр Николаевич Кузнецов также проверил качество ремонта дороги подъезда к улице Садовая в деревне Синьял-Чурино протяженностью 450 м, проведенного в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования, ознакомился с ходом строительства дороги через речку Матца для проезда автотранспорта, которая соединит южную часть Красноармейского района с Вурнарским районом. На сегодняшний день проводятся подготовительные работы для укладки труб. Переезд стриот А.Ю. Попов по просьбе жителей. Строительство идет на средства хозяйства. Спасибо им.

Глава администрации района Александр Кузнецов ознакомился с полями ООО «Агрофирма Таябинка». Руководитель ООО «Агрофирма Таябинка» Алексей Юрьевич Попов проинформировал также, что на сегодняшний день ведется подготовка почвы под сев озимых культур на площади 110 га и проведена междурядная обработка картофеля на площади 140 га, начаты работы по побелке и обеззараживанию складов для хранения зерна, механизаторы начали готовить комбайны к уборке урожая.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"