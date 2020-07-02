Квота на экспорт зерновых культур из России, которая была установлена в апреле, прекратила свое действие — вывозить зерно из РФ с 1 июля можно без ограничений.

Правительство РФ в конце марта подписало постановление об установлении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Объем квоты составлял 7 миллионов тонн, она была установлена на срок с 1 апреля по 30 июня включительно. Ограничение распространялось на экспорт за пределы РФ в государства, которые не являются членами ЕАЭС, пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы.

Однако уже 26 апреля Минсельхоз РФ сообщил, что экспортеры зерна полностью выбрали объем квоты, и выпуск новых деклараций для экспорта прекращен. Особенно стремительная выборка квоты наблюдалась с 24 по 26 апреля. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорил РИА Новости, что быстрая выборка квоты за эти дни связана с использованием экспортерами неполного декларирования.

После выборки квоты Минсельхоз стал сообщать о высвобождении объемов на экспорт зерна из России при отказе экспортеров от поданных деклараций. Например, по состоянию на 12.01 мск 30 июня, по данным на сайте министерства, суммарный нетто-вес зерна, который был отражен в таможенных декларациях за время действия квоты, составлял 6,981 миллиона тонн, а остаток объема квоты — 19,4 тысячи тонн.

Квота на экспорт зерна из России вводилась в рамках мер для поддержания стабильности на продовольственном рынке страны и государств ЕАЭС на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля. Однако в целом Минсельхоз выступил с предложением о введении квоты гораздо раньше, в январе текущего года.

Министерство считало, что нетарифное квотирование экспорта зерна целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а в первой половине сезона (с 1 июля по 31 декабря) стоит сохранять режим свободного вывоза зерна.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит 122,5 миллиона тонн, а сбор пшеницы может достигнуть 75 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) ожидается на уровне 43 миллиона тонн, в 2020-2021 сельхозгоду — 45 миллионов тонн.

https://1prime.ru/state_regulation/20200701/831707568.html