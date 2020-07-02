Козоводство в последние годы становится актуальным направлением развития сельского хозяйства республики и набирает обороты. Козоферма в К(Ф)Х Серини Халитовой из Батыревского района на 600 голов начала строиться в 2016 году. Сегодня поголовье коз на ферме составляет 1327 голов, в т.ч. более 1 тыс козоматок.

За 5 месяцев текущего года здесь надоено более 182 тонн молока. Средний надой на 1 козу составляет 65 кг, среднесуточный надой с 1 головы - 2,2 кг.

Молоко коз пользуется большим спросом и вывозится в Республику Удмуртия. Кроме этого, в планах - переработка получаемой продукции на базе СССППК «Эко Продукт», который действует на территории Шыгырдан с марта текущего года. Фермер также планирует довести количество коз до 1500 тыс. голов.

У хозяйства свои посевные площади, на которых заготавливаются корма: озимые культуры занимают 110 га, яровые зерновые культуры- 260га, кукуруза на силос- 100га, однолетние травы- 60 га и многолетние- 180га. В рацион кормления коз входят сено, силос, концентрированные корма, патока свекловичная, витаминные и минеральные добавки.

Хозяйство обеспечено квалифицированными кадрами: трудятся зоотехник и ветеринарный специалист. Всего здесь работают 11 человек, их средняя зарплата составляет 18 тыс. руб.

Как отмечает глава Бахтигильдинского сельского поселения Людмила Юркина: «Козоводческая ферма для поселения - дополнительная возможность развития сельской местности: более 10 жителей деревни обеспечены рабочими местами, получают хорошую зарплату, эффективно используются земельные угодья поселения…».

Как известно, козье молоко хорошо усваивается, обладает бактерицидными действиями, в нем больше фосфора и кальция, магния, железа, марганца, меди, По содержанию витамина А превосходит коровье молоко в 2 раза, каротина - почти в 3 раза.

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