Новости » Алена Аршинова: Высокие показатели явки и предварительные итоги определили будущее уверенное развитие нашей страны

Член Президиума Генсовета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Новая школа», секретарь Чувашского реготделения «Единой России», член комитета Государственной Думы по образованию и науке Алёна Аршинова прокомментировала результаты голосования по поправкам в Конституцию:

«Высокие показатели явки голосования по поправкам в Конституцию и предварительные итоги по количеству голосов в их поддержку определили будущее уверенное развитие нашей страны. Народ выразил твердую безусловную поддержку не только предложенным на долгосрочную историческую перспективу поправкам в Конституцию, но и нашему Президенту Владимиру Путину.

Обновленная Конституция теперь станет ещё более защищать интересы граждан страны, гарантировать развитие и укрепление нашей страны, защищать будущее страны от рисков отката назад.

Выполнение социальных гарантий теперь не будет зависеть от чьих-либо решений. Суверенитет страны не будет обременен условностями, а традиционные для нашего народа нравственные ценности и ориентиры станут незыблемыми.

Более высокие требования для должностных лиц, возросшая роль парламента, усовершенствованный баланс между ветвями власти и другие важные поправки создали условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

Становление достойного будущего нашей страны и благополучие её граждан обрели долгосрочные наивысшие фундаментальные основы.

Теперь нам, как законодателям, предстоит большая работа по реализации новых положений Конституции, их законодательному оформлению. Эта работа будет проведена без промедлений и, как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, она будет приоритетом нашей партии «Единой России», а работа по реализации новых положений Конституции станет фундаментом предвыборной программы «Единой России».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"