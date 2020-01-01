Новости » На основании постановлений прокурора Красноармейского района руководители коммерческих организаций привлечены к административной ответственности за нарушение требований трудового законодательства

Прокуратурой Красноармейского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности организаций, осуществляющих деятельность на поднадзорной территории, в ходе которой выявлен выявлены нарушения.

Так, в ходе проверки деятельности ООО «Композит 21» выявлены нарушения законодательства об оплате труда, выразившиеся в несоблюдении сроков выплаты заработной платы работникам. Кроме того, проверка показала, что в нарушение законодательства об охране труда, в организации ненадлежащим образом велся учет карточек выдачи средств индивидуальной защиты работникам. Проверкой также установлено, что трудовые договоры с работниками не соответствовали действующему законодательству.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении директора данной организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Проверкой деятельности ООО «Чесла» также выявлены нарушения требований законодательства об охране труда, выразившиеся в ненадлежащем ведении карточек выдачи средств индивидуальной защиты работникам.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой района в ходе проверки деятельности ООО «Скороход», в связи с чем в отношении директора указанной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

По результатам проверки ООО «Десла-Аст» выявлены нарушения требований законодательства об охране труда, выразившиеся в допуске работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке вводного инструктажа по технике безопасности, а также в ненадлежащем ведении карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в отношении директора ООО «Десла-Аст» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

В настоящее время дела об административных правонарушениях в отношении директоров ООО «Композит 21» и ООО «Чесла» рассмотрены, должностные лица привлечены к административной ответственности.

Дела об административных правонарушениях в отношении директоров ООО «Десла-Аст» и ООО «Скороход» на данный момент находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Чувашской Республике.

Старший помощник прокурора района юрист 2 класса А.Л. Левый

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"