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Новости » Пенсионерам-опекунам – пенсия с индексацией

08:41 02 июля 2020 г.

 

Пенсионерам-опекунам – пенсия с индексацией

С 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

До вступления в силу  поправок в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространялись правила обязательного пенсионного страхования и начислялись страховые взносы в ПФР. В связи с этим выплата страховых пенсий опекунам и попечителям как работающим производилась без учета индексации.

С 1 июля опекуны и попечители исключаются из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. С этой даты пенсионеры-опекуны приравниваются к неработающим, и начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с учетом всех пропущенных индексаций. Для получения пенсии в повышенном размере опекунам и попечителям обращаться  в Пенсионный фонд не нужно – пересчет будет произведён в беззаявительном порядке.  

Следует учитывать, что при одновременном осуществлении другой работы наряду с исполнением обязанностей опекуна или попечителя, получатель пенсии будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия будет выплачиваться с учётом индексации после прекращения трудовой деятельности.

В Чувашской Республике повышение пенсий в результате утвержденных изменений с 1 июля получат 140 пенсионеров-опекунов, средний размер прибавки составит 2135 рублей. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

 



Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике-Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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