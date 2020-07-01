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Актуально » Игорь Комаров принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

08:35 02 июля 2020 г.

 

Игорь Комаров принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Полпред Президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке №2551 в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина. Полномочный представитель Президента РФ воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения.

Игорь Комаров уверен, что изменения и дополнения в Конституцию РФ, предложенные Президентом Владимиром Путиным, будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России. Основная часть поправок касается обеспечения соцгарантий, поддержки материнства и детства, сбережения здоровья людей, защиты прав человека и его труда, исторического просвещения нации.

Ранее в своем обращении к гражданам Владимир Путин подчеркнул: «Новые конституционные положения в случае их принятия зададут гораздо более высокие требования к эффективности всей социальной и экономической политики страны. На новом уровне будут решаться задачи по повышению качества жизни и благополучия людей».

В регионах ПФО была проведена большая подготовительная работа для обеспечения каждому гражданину России всех необходимых условий и возможности безопасно и комфортно проголосовать, выразив свое отношение к изменениям в Конституции РФ.

Сегодня Общероссийское голосование вступает в финальную стадию. 1 июля – его основной и последний день.

Отметим, что из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых смогли проголосовать дистанционно.



Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ПФО

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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