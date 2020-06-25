25 июня в Чувашии, как и по всей стране, начался период голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Врио Главы республики Олег Николаев одним из первых стал участником голосования по поправкам в основной закон страны.

Олег Николаев проголосовал на участке номер 1944 в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Для голосования он выбрал участок, ближайший к Дому Правительства. Для этого через Госуслуги воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на другом участке.

Приняв участие в голосовании, Олег Николаев поделился своей позицией. «В первые же минуты с начала голосования решил выразить свое отношение к законопроекту и поддержать его, поскольку в нем закладываются основные гарантии прав гражданина Российской Федерации. Прежде всего, в области защиты прав человека через усиление государственности, через обеспечение социальных гарантий, через защиту его прав на предмет принадлежности той или иной национальности или народности. Очень важно обеспечение всеми социальными стандартами, особенно в здравоохранении», - подчеркнул Олег Николаев.

Врио Главы республики призвал всех прийти на избирательные участки и поддержать документ, который поможет динамично изменить жизнь каждого в лучшую сторону.

На участках соблюдаются все меры безопасности. На входе всем измеряют температуру, обрабатывают антисептиком руки, выдают маски, перчатки и ручки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"