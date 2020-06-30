АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора

08:33 02 июля 2020 г.

 

Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора

30 июня в Доме Правительства под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы изменения платы граждан за услуги по обращению с ТКО.

В конце прошлого года Правительством республики рост платы за вывоз мусора с 1 июля 2020 года был заложен на 0,7% к тарифу декабря 2019 года или на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года. 

«Изменение цен было заложено в конце прошлого года решением Кабинета Министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%. На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей в связи с коронавирусной инфекцией, не допустимо», – отметил Олег Николаев.

Он поручил руководителям Госслужбы по тарифам, Минстроя и Минприроды проработать совместно с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Чувашской Республики возможные пути удержания тарифов на прежнем уровне. Также прорабатываются вопросы снижения тарифной составляющей платежей за вывоз мусора за счет его раздельного сбора и последующей переработки.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашкой Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика