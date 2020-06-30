30 июня в Доме Правительства под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы изменения платы граждан за услуги по обращению с ТКО.

В конце прошлого года Правительством республики рост платы за вывоз мусора с 1 июля 2020 года был заложен на 0,7% к тарифу декабря 2019 года или на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года.

«Изменение цен было заложено в конце прошлого года решением Кабинета Министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%. На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей в связи с коронавирусной инфекцией, не допустимо», – отметил Олег Николаев.

Он поручил руководителям Госслужбы по тарифам, Минстроя и Минприроды проработать совместно с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Чувашской Республики возможные пути удержания тарифов на прежнем уровне. Также прорабатываются вопросы снижения тарифной составляющей платежей за вывоз мусора за счет его раздельного сбора и последующей переработки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашкой Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"