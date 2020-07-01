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Новости » В Красноармейском районе прошло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

08:31 02 июля 2020 г.

 

В Красноармейском районе прошло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

В Красноармейском районе сегодня прошло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Голосование проходило на 20 избирательных участках. В целях обеспечения правопорядка на всех избирательных участках было организовано дежурство сотрудников полиции, а также за ходом голосования следили общественные наблюдатели

В 20 часов все избирательные участки завершили работу и приступили к подсчету голосов. Подсчет проходит с участием общественных наблюдателей. По предварительным данным проголосовало около 96% избирателей.

Территориальная избирательная комиссия Красноармейского района благодарит всех жителей района за участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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