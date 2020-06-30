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Новости » Красноармейский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов

08:30 02 июля 2020 г.

 

Красноармейский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов

30 июня глава администрации Красноармесйкого района Александр Кузнецов ознакомил депутата Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, члена фракции «Единая Россия», члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Маловым с благоустройством района.

Глава администрации Красноармейского района провел краткий экскурс по району и рассказал о дальнейших планах и перспективах развития.

Благоустройство является приоритетным направлением в развитии района. Есть такая поговорка: «Лучше  один раз увидеть, чем сто раз услышать». В достоверности этой истины  убеждаешься, побывав на территории Красноармейского района. Работа, направленная на наведение чистоты, порядка и красоты на территории района  не прекращается ни на минуту. И в этом убедился депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов.

Первой точкой посещения стал Центр занятости населения Красноармейского района. Целью визита стало ознакомление с работой «горячей линии» Центра. «Сейчас Центр занятости населения работает в обычном режиме, от жителей района сотрудниками учреждения принимаются примерно по 50 звонков в день.  Все операции работники производят онлайн и по звонкам на «горячую линию», - отметил начальник отдела Центра занятости населения Козлов Иван Михайлович.

Николай Малов подчеркнул, что граждане, оказавшиеся без работы в это нелегкое время, обязательно должны получить всю необходимую помощь от государства.

На  избирательном участке № 902 в с. Красноармейское  гости ознакомились с организацией процесса голосования, отметив, что  соблюдены все меры эпидбезопасности.

Следующим объектом посещения стал Дом культуры в с. Красноармейское, где были завершены ремонтные работы: произведена облицовка стен здания сайдингом, установлены новые двери гаража и обустроены помещения для занятий с детьми. Ремонтные работы произведены в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области.

Потом осмотрели строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которое выполняется в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

На стадионе  Николай Малов вручил Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации директору МБОДО «ДЮСШ» Красноармейского района Моисееву Владимиру Валериановичу за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Чувашской республике.

В рамках рабочей поездки Николай Малов пообщался с жителями района, которые поделились с ним словами благодарности в адрес главы администрации Александра Кузнецова за огромную работу по благоустройству Красноармейского района.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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