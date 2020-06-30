30 июня глава администрации Красноармесйкого района Александр Кузнецов ознакомил депутата Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, члена фракции «Единая Россия», члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Маловым с благоустройством района.

Глава администрации Красноармейского района провел краткий экскурс по району и рассказал о дальнейших планах и перспективах развития.

Благоустройство является приоритетным направлением в развитии района. Есть такая поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В достоверности этой истины убеждаешься, побывав на территории Красноармейского района. Работа, направленная на наведение чистоты, порядка и красоты на территории района не прекращается ни на минуту. И в этом убедился депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов.

Первой точкой посещения стал Центр занятости населения Красноармейского района. Целью визита стало ознакомление с работой «горячей линии» Центра. «Сейчас Центр занятости населения работает в обычном режиме, от жителей района сотрудниками учреждения принимаются примерно по 50 звонков в день. Все операции работники производят онлайн и по звонкам на «горячую линию», - отметил начальник отдела Центра занятости населения Козлов Иван Михайлович.

Николай Малов подчеркнул, что граждане, оказавшиеся без работы в это нелегкое время, обязательно должны получить всю необходимую помощь от государства.

На избирательном участке № 902 в с. Красноармейское гости ознакомились с организацией процесса голосования, отметив, что соблюдены все меры эпидбезопасности.

Следующим объектом посещения стал Дом культуры в с. Красноармейское, где были завершены ремонтные работы: произведена облицовка стен здания сайдингом, установлены новые двери гаража и обустроены помещения для занятий с детьми. Ремонтные работы произведены в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области.

Потом осмотрели строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которое выполняется в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

На стадионе Николай Малов вручил Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации директору МБОДО «ДЮСШ» Красноармейского района Моисееву Владимиру Валериановичу за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Чувашской республике.

В рамках рабочей поездки Николай Малов пообщался с жителями района, которые поделились с ним словами благодарности в адрес главы администрации Александра Кузнецова за огромную работу по благоустройству Красноармейского района.