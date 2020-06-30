Контроль качества пищевой продукции, лекарственных средств и медицинских изделий, контроль за оборотом природных ресурсов – эти и другие вопросы обсудили 30 июня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел врио Главы республики Олег Николаев.

Как отметил вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, сегодня все пищевые и перерабатывающие предприятия региона имеют сертификаты и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов. В целях защиты прав потребителей работает автоматизированная информационная система «Меркурий», которая отслеживает поднадзорные ветеринарному надзору грузы при их производстве, обороте и перемещении.

Данные мониторинга пищевой продукции говорят о стабильной ситуации как в части химической, так и в части микробиологической безопасности продукции.

Из исследованных в этом году 577 проб овощной продукции по содержанию нитратов только одна не отвечала нормативным требованиям. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в исследованной пищевой продукции не выявлены.

Олег Николаев призвал не расслабляться. «Мы должны четко и слаженно работать, чтобы обеспечивать прозрачность рынка и защиту прав потребителей. Отслеживать, чтобы производители придерживались стандартов», - подчеркнул он.

Врио Главы республики отметил, что необходимо ускорить создание на территории Чувашии филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», что позволит оказывать услуги по сертификации широкого перечня продукции и семян сельскохозяйственных растений в регионе, к тому же снизятся расходы на проведение лабораторных исследований. Это будет большим подспорьем и для местных сельхозтоваропроизводителей.

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин сообщил, что ведется процесс регистрации филиала. На следующей неделе ожидается визит специалистов Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ для обсуждения организационных вопросов.

Кроме того, Олег Николаев поручил рассмотреть возможность установления минимальной розничной цены на пиво и другой алкоголь, которые производят чувашские товаропроизводители.

«Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товаров, но с другой стороны, и это самое главное, – обеспечить качество этой продукции, в том числе через защиту отечественных производителей», - сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"