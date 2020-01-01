Новости » Работающим гражданам в возрасте 65+ будут оформлены электронные больничные на новый период

Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Чувашской Республики, соблюдающим режим самоизоляции,не перешедших на удаленный режим работы и не находящихся в отпуске, по предложению главного государственного санитарного врача Чувашской Республики, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 171, на основании сведений работодателей уполномоченной медицинской организацией будут оформлены новые электронные листки нетрудоспособности на 14 календарных дней на период с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года. С 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года указанной категории граждан при соблюдении ими режима самоизоляции будут оформляться новые электронные листки нетрудоспособности также на 14 календарных дней.

Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня.

Больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). Деньги поступят работнику после направления работодателем в ФССРФ реестра сведений на работников, при этом гражданам не понадобится самостоятельно собирать какие-либо дополнительные документы - все необходимые данные для начисления выплат в ФСС РФ передают работодатели в электронном виде.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за предыдущие два года. Максимальный размер пособия за один месяц в 2020 году может составить 69 961,65 руб. При этом минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть ниже МРОТ, то есть 12130 рублей. Соответственно, пособие зависит от заработка работника, полученного в расчетном периоде, и количества дней, в течение которых действовали ограничения в конкретном регионе.Обращаем внимание работников и работодателей нанеобходимость строго соблюдения режима изоляции работниками старше 65 лет.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе возможно последующее продление периодов самоизоляции, информация дополнительно будет размещена на сайте регионального отделения Фонда https://r21.fss.ru/.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"