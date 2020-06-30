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Новости » В Красноармейском районе продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

10:41 30 июня 2020 г.

 

В Красноармейском районе продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

В Красноармейском районе продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность людей было принято решение о том, что избирательные участки будут работать с 25 июня. Вплоть до 1 июля жители района смогут приходить на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

К местам размещения УИК предъявляются строгие санитарные требования: наличие термометрии, одноразовых масок, перчаток и других средств защиты. Впереди еще 2 дня голосования. Многие красноармейцы уже отдали свои голоса по предлагаемым поправкам в Конституцию РФ.

На территории района работает 20 избирательных участков, проголосовать на них можно с 8:00 до 20:00 ежедневно по 1 июля включительно.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях) и бесконтактное голосование на дому.

На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, которые следят за ходом проведения голосования. Наблюдатели докладывают в ситуационный центр об обстановке на избирательных участках. Также на избирательные участки выезжают члены мобильной группы с целью осуществления общественного контроля.

Напоминаем, основной день голосования – 1 июля, который в России объявлен нерабочим днем. Подсчет голосов пройдет 1 июля после закрытия всех участков.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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