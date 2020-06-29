В республике продолжается работа по выплате гражданам субсидий на содержание коров. 29 июня на еженедельном совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с руководителями органов власти заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил, что с 25 июня денежные средства уже выплачены 1500 обратившимся с заявлением гражданам республики.

По словам министра выплаты субсидий идут в ежедневном режиме, в течение сегодняшнего дня Минсельхозом Чувашии средства будут перечислены еще 2300 гражданам.

Напомним, что право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и содержащие коров.

Имеющие одну корову обладают правом на получение субсидии в сумме 2300 рублей за 1 голову. Содержащие две коровы - по 3300 рублей на каждую голову, три и более коров - по 4300 рублей на каждую голову.

Для получения субсидии необходимо подать заявление установленной формы в администрацию поселения.