В этом году Чувашская Республика отмечает 100-летие Чувашской автономной области, к этому событию приурочено создание фильма о православных святынях края. Истории нескольких храмов, которые легли в основу проекта, были представлены в сюжете.

Владимирская горка - место в Чебоксарах знаковое, украшенное живописным ансамблем из нескольких храмов. Здесь находится Чебоксарский Спасо-Преображенский женский монастырь. В 1555 году сюда прибыл святитель Гурий Казанский, просветитель народов Поволжья.

«У него был указ царя Иоанна Грозного - осветить место строительства города Чебоксары. И он был не один. Святителя Гурия сопровождали его ученики-сподвижники – архимандриты Герман и Варсанофий. Позднее православная церковь всех троих прославила в лике святых. Чебоксары – единственный город не только на Волге, но и во всей России, который может похвастаться, что его основали трое святых мужей – святители Гурий, Герман и Варсанофий», - прокомментировал епископ Мариинско-Посадский Игнатий.

Святитель Гурий привез с собой список иконы Божией Матери – Владимирская. Он оставил ее Чебоксарам как благословение. Эта главная святыня края сейчас хранится во Введенском кафедральном соборе.

«Введенский Собор - единственный, построенный в середине XVII века. Кроме того, его внутреннее убранство до сих пор цельное, сохранившееся, не разрушенное, складывавшееся веками. Это удивительно, что он в такой целостности сохранился», - поделилась Антонина Мордвинова, искусствовед, автор монографии о Введенском Соборе.

В репортаже рассказали и о Свято-Троицком мужском монастыре, основанном архиепископом Казанским и Свияжским Германом. В самом начале XVII века здесь была пострижена в монахини опальная боярыня Мария Шестова - бабушка первого русского царя из династии Романовых. Обитель нередко посещали царские особы. Здесь хранится редкостный для православия резной образ святителя Николая Чудотворца.

В честь императрицы Марии Александровны назван город Мариинский Посад. Его украшением сегодня являются два храма, построенные в XVIII веке – это Троицкий Собор и Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Древний русский город Алатырь основан Иваном Грозным. В свое время здесь было построено 17 церквей. К концу XX века в Чувашской Республике не было ни одного города, в котором бы сохранилось столько храмов, сколько сумел сохранить Алатырь. Святейший Патриарх Алексий II, посетив город в 2001 году, назвал его центром поволжского православия. За 100 лет автономии православная Чувашия прошла нелегкий путь, а последние 4 десятилетия - годы, когда епархией управлял недавно почивший митрополит Варнава, стали эпохой церковного возрождения. Количество приходов увеличилось в 10 раз, восстановлены древние святыни и построены новые храмы.