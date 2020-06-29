29 июня заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в рамках рабочей поездки в Чебоксарский и Цивильский районы ознакомился с ходом голосования сельских поселений по отбору проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов республики.

На избирательных участках, где проходит голосование за поправки в Конституцию РФ, организовано дополнительное голосование за проекты благоустройства и развития сельских поселений. Селяне, приходя на избирательный участок, сами определяют те проекты, которые хотели бы реализовать на выделенные каждому населенному пункту в честь празднования 100-летия образования Чувашской Автономии денежные средства.

Ознакомившись с предварительными результатами голосования за проекты, Сергей Артамонов отметил высокую активность селян в тех поселениях, где на должном уровне организована разъяснительная работа, а также подчеркнул широкое разнообразие предложений жителей сел и деревень по благоустройству своих территорий.

Напомним, что врио Главы Республики Олегом Николаевым в рамках подготовки к празднованию юбилейной даты в истории нашей республики принято решение о предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов.

Размер выделяемых средств по сельским поселениям определен исходя из расчета 100 тыс. рублей на каждый населенный пункт. По малым городам и городским поселениям (пгт Вурнары, пгт Ибреси, г. Козловка, г. Мариинский Посад, п. Урмары, г. Цивильск, г. Ядрин), а также городским округам (г. Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля) - исходя из численности населения.

Согласно принятым Правилам проекты подлежат предварительному отбору жителями муниципалитетов. Критерием предварительного отбора является наибольшее количество отданных за реализацию проекта голосов граждан.

Проекты, отобранные муниципалитетами, представляются в Минсельхоз Чувашии с приложением следующих документов: заявки, паспорта проекта, документов, подтверждающих стоимость проекта (локальный сметный расчет, прайс-лист, коммерческое предложение), протокола о поддержке проекта гражданами.

К реализации принимаются проекты по благоустройству населенных пунктов, в том числе по ремонту, созданию, обустройству, установке стелл, памятников, мест массового отдыха населения, дворовых территорий, тротуаров;

по ремонту, созданию, устройству детских, спортивных и игровых площадок;

по обустройству и оснащению домов культуры, объектов физической культуры и спорта;

по изготовлению печатной продукции.