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Новости » Распространение вируса Covid-19 по районам Чувашии

08:19 30 июня 2020 г.

 

Распространение вируса Covid-19 по районам Чувашии

У 5025 человек подтверждена коронавирусная инфекция:

Алатырский район​ 65 (+1);

г.Алатырь 145 (+2 );

Аликовский район​ 56 ( +3 );

Батыревский район​ 135 ( +3 );

Вурнарский район​ 65 ( +1 );

Ибресинский район​ 72 ( +1 );

Канашский район​ 152 ( +3 );

г. Канаш 161 ( +1 );

Козловский район​ 36 ( +0 );

Комсомольский район​ 161 ( +5 );

Красноармейский район 29 ( +3 );

Красночетайский район​ 149 ( 0 );

Мариинско-Посадский район​ 55 ( 0 );

Моргаушский район​ 156 ( 0 );

Порецкий район​ 109 ( 0 );

Урмарский район​ 115 ( 0 );

Цивильский район​ 117 ( +1 );

Чебоксарский район​ 229 ( +1 );

Шемуршинский район​ 106 ( 0 );

Шумерлинский район​ 66 ( 0 );

г. Шумерля 172 ( 0 ); ​

Ядринский район​ 271 ( 0 );

Яльчикский район​ 58 ( 0 );

Янтиковский район​ 95 ( 0 );

г. Новочебоксарск​ 225 ( +3 );

г. Чебоксары​ 2022 (+27 )



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