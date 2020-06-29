У 5025 человек подтверждена коронавирусная инфекция:
Алатырский район 65 (+1);
г.Алатырь 145 (+2 );
Аликовский район 56 ( +3 );
Батыревский район 135 ( +3 );
Вурнарский район 65 ( +1 );
Ибресинский район 72 ( +1 );
Канашский район 152 ( +3 );
г. Канаш 161 ( +1 );
Козловский район 36 ( +0 );
Комсомольский район 161 ( +5 );
Красноармейский район 29 ( +3 );
Красночетайский район 149 ( 0 );
Мариинско-Посадский район 55 ( 0 );
Моргаушский район 156 ( 0 );
Порецкий район 109 ( 0 );
Урмарский район 115 ( 0 );
Цивильский район 117 ( +1 );
Чебоксарский район 229 ( +1 );
Шемуршинский район 106 ( 0 );
Шумерлинский район 66 ( 0 );
г. Шумерля 172 ( 0 );
Ядринский район 271 ( 0 );
Яльчикский район 58 ( 0 );
Янтиковский район 95 ( 0 );
г. Новочебоксарск 225 ( +3 );
г. Чебоксары 2022 (+27 )