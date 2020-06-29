29 июня 2020 года по поручению Президента РФ Владимира Путина полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел очередной прием граждан. В режиме видеоконференции Игорь Комаров рассмотрел обращения жителей Республик Марий Эл и Мордовия, Чувашской Республики и Оренбургской области. В мероприятии приняли участие также высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, и главные федеральные инспекторы в регионах ПФО.

Проблемы, с которыми жители округа обратились в приемную Президента России, касались капитального ремонта образовательных учреждений и автодороги, оснащения медорганизации высокотехнологичным оборудованием.

Так, жительница пгт. Медведево Республики Марий Эл обратилась к Игорю Комарову с просьбой о содействии в капитальном ремонте кровли здания МАОУ «Медведевская гимназия», рассказав, что школа, куда ходит 1230 детей, была построена в 1962 году, поэтому частичный ремонт крыши не позволяет полностью устранить сезонные протекания.

Первый заместитель председателя правительства Марий Эл Михаил Васютин доложил полномочному представителю, что деньги на проведение капитального ремонта здания школы и кровли выделены, проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Игорь Комаров поручил органам исполнительной власти принять меры по капитальному ремонту МАОУ «Медведевская гимназия», завершив работы не позднее 31 октября 2020 года. Первоочередной задачей полномочный представитель определил замену кровли – к началу учебного года. Главному федеральному инспектору по Республике Марий Эл Павлу Волкову поручено организовать взаимодействие с региональным правительством.

О капитальном ремонте образовательного учреждения попросила и жительница г. Темников Республики Мордовия, которая рассказала, что два корпуса МБОУ «Темниковская СОШ №1», построенные в 1970 и 1986 годах, ни разу серьезно не ремонтировались. Глава Мордовии Владимир Волков проинформировал полномочного представителя: сейчас между Минпросвещения России и правительством региона уже заключено соглашение по софинансированию ремонтных работ – капитальный ремонт двух зданий школы завершится до 31 августа 2021 года.

Кроме этого, Глава региона пообещал Игорю Комарову, что к началу нового учебного года будет проведён локальный ремонт крыши главного корпуса. В рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в этом году здесь открывается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Полпред Президента поручил принять меры по выполнению запланированных работ согласно срокам, главному федеральному инспектору Михаилу Сезганову – доложить результат.

Жительница Чувашской Республики обратилась в приемную Главы государства с просьбой приобрести в реанимационное кардиологическое отделение ЦРБ Алатырского района компьютерный томограф. Врио Главы Чувашии Олег Николаев доложил полпреду Президента РФ: для установки данного оборудования нужен капитальный ремонт помещений; приобрести компьютерный томограф планируется за счет средств республиканского бюджета; срок – лето 2021 года. Игорь Комаров поручил врио Главы республики принять меры по ремонту здания, оснащению компьютерным томографом и подготовке персонала. Главному федеральному инспектору Геннадию Федорову – взять данный вопрос на личный контроль.

Олег Николаев добавил, что в рамках новой стратегии развития медицинской отрасли до 2024 года, которая разработана Минздравом Чувашии, в Алатыре будет серьезно усилена материально-техническая база здравоохранения. Это позволит качественно реализовать принцип организации межтерриториального оказания медицинской помощи, усилить диагностическую составляющую медицинского обслуживания.

«В ближайшие несколько лет город Алатырь получит в части здравоохранения более системное развитие, будет оснащен современным диагностическим и лабораторным оборудованием, будут построены новые корпуса. В том числе инфекционный корпус. Алатырь – самая отдаленная точка Чувашской Республики. Поэтому такие задачи на сегодняшний день очень актуальны», - подчеркнул врио Главы Чувашии.

Житель Оренбурга обратился в приемную Главы государства с просьбой об оказании содействия в ремонте автодороги и обустройстве тротуара на участке от ул. Комсомольская до ул. Орджоникидзе в областном центре. На данной территории расположен ГБУЗ «Оренбургский клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн». По мнению заявителя, здесь пожилым людям сложно и травмоопасно передвигаться. Глава Оренбургской области Денис Паслер доложил Игорю Комарову: этот участок дороги уже включен в план-график закупок и будет отремонтирован за счёт регионального бюджета до 1 октября 2020 года. Полномочный представитель поручил принять все меры по обустройству и ремонту автодороги, обеспечив безопасность дорожного движения до окончания ремонтных работ.

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО взял на контроль решение всех перечисленных вопросов.

По материалам официального сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"