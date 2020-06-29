29 июня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев оценил готовность к итоговой аттестации пункта проведения экзамена (ППЭ) на базе чебоксарской средней общеобразовательной школы № 24.

В этом году из-за пандемии особое внимание уделяется вопросам безопасности. За счет средств республиканского бюджета для каждого ППЭ приобретены дозаторы с антисептиком, комплекты стерильных масок и медицинских перчаток.

В соответствии с правилами проведения экзамена руководитель региона смог пройти в пункт проведения ЕГЭ только после измерения температуры и контроля на металлодетекторе.

Как рассказали организаторы экзамена, выпускники будут приходить на ППЭ по сформированному графику во избежание скопления большого количества людей на входе. Пункты проведения экзаменов оборудованы приборами для обеззараживания воздуха – рециркуляторами. До и после экзаменов будет проводиться обязательная дезинфекция помещений.

Олег Николаев осмотрел школьные аудитории, где в это время проходил пробный экзамен для учителей, а также проверил систему онлайн-видеонаблюдения. В СОШ №24 для проведения экзамена подготовлено 20 аудиторий. «Слышим каждый шорох, каждый разговор. При желании можно посмотреть и перепроверить запись», – отмечают организаторы.

Врио Главы Чувашии также ознакомили с процедурой печати экзаменационных материалов, которая для снижения утечки информации проводится прямо в аудитории. Сканирование ответов школьников проводится тут же, в штабе ППЭ, откуда материалы сразу поступают в Региональный центр обработки информации.

Школьники будут сдавать ЕГЭ по девять человек с соблюдением дистанции в полтора метра, за партами предусмотрена зигзагообразная рассадка. Ношение масок и перчаток в аудитории не является обязательным правилом. Дети могут их снять, а в случае необходимости им будет выдан дополнительный комплект средств защиты.

«Проведена очень большая работа, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут заняты при сдаче Единого государственного экзамена», – заметил Олег Николаев. До 3 июля все пункты проведения экзаменов будут дооснащены рециркуляторами и бесконтактными термометрами. А в школах, где располагались участки для голосования по поправкам в Конституцию, проведут тщательную дезинфекцию.

Отметим, всего ЕГЭ в Чувашии в этом году планируют сдать более 5,5 тысяч человек. Планируется открыть 36 пунктов проведения экзаменов, в которых запланирована работа 525 аудиторий.

Период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля с экзаменов по географии, литературе, и информатике, 6 и 7 июля выпускники будут сдавать экзамен по русскому языку, 10 июля – профильную математику, 13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание, химию, 20 июля — биологию и иностранный язык, 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"