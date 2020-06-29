Актуально » В Чувашии за 4 дня общероссийского голосования свое мнение по поправкам в Конституцию высказали более 40% избирателей

Такие данные были озвучены сегодня, 29 июня, в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с главами администраций муниципальных районов и городских округов в режиме видеосвязи.

Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков сообщил, что «все условия для избирателей созданы», процедура голосования проходит в штатном режиме.

«В среднем в голосовании в день принимают участие 10% избирателей. За 4 дня проголосовало 40,16% избирателей», - подчеркнул он.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев попросил не терять бдительность и на протяжении всего периода голосования обеспечивать соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также на планерке вне повестки обсудили тему выплат субсидий жителям республики, которые ведут личное подсобное хозяйство и содержат коров. По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, выплаты субсидий идут в ежедневном режиме, их уже получили 1500 заявителей, до конца июня денежные средства будут перечислены еще 2300 гражданам.

Олег Николаев поручил, чтобы все выплаты дошли до получателей в срок. То же самое касается и субсидий на оплату ЖКУ нуждающимся семьям. В связи с тем, что с 1 июля в Чувашии изменятся тарифы за коммунальные услуги для населения, эта тема особенно актуальна. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год предусмотрено 253,3 млн. рублей, что на 5,5% больше суммы, заложенной в бюджете на прошлый год.

«Хочу обратить ваше внимание, что на данный момент мы видим, что востребована лишь половина средств, которые мы заложили на эти цели в бюджете. Ситуацию необходимо тщательно проанализировать, понять, в чем дело. Если процесс получения субсидий слишком сложный для жителей, тогда необходимо минимизировать этапы получения различных справок», - отметил руководитель региона.

О плановом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ходе планерки рассказала руководитель Государственной службы республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

Изменение тарифов на электроэнергию с 1 июля составит 3,9%, на природный газ для населения – 2,8%, на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами – 0,7% по отношению к декабрю 2019 года. Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,7%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения не более 4,6%. Квитанции с новыми суммами к оплате жители Чувашии получат в августе.

К слову, цены, установленные для населения в регионе, являются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Так, плата за отопление в Чувашии самая низкая в ПФО, По плате за горячее водоснабжение республика занимает 2 место среди 14 субъектов ПФО, за электроэнергию, холодное водоснабжение, водоотведение – 4 место (ранжирование проведено от меньшего значения к большему).

Кроме этого сегодня на совещании были представлены стратегии развития министерства здравоохранения и министерства финансов Чувашской Республики до 2024 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"