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Новости » Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов посетил ООО «Волит», а также ознакомился с строительством тротуаров в районе

08:13 30 июня 2020 г.

 

Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов посетил ООО «Волит», а также ознакомился с строительством тротуаров в районе

Сегодня, 29 июня 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов посетил ООО «Волит».

Главный агроном Васильев Владилен Аркадьевич ознакомил с ходом работ по заготовке кормов. На сегодняшний день ООО «Волит» заготовил 200 тонн сена и заложил 800 тонн сенажа.

По оперативным данным на 29.06.2020 г. всего по району заготовлено 1035 тонн сена и заложено 4008 тонн сенажа.

Далее глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич посетил село Караево, где глава Караевского сельского поселения Алексеева Лилия Леонтьевна ознакомила с ходом строительства тротуара.  На сегодняшний день начаты работы по подготовке основания для устройства тротуара. В остальных сельских поселениях также начаты работы по строительству тротуаров. Напомним, что администрацией Красноармейского района всем сельским поселениям было выделено по 1 млн рублей на строительство тротуаров.

Также, А.Н Кузнецов ознакомился с ходом подготовки основания для устройства тротуара по улице Ленина, где идет строительство тротуара.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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