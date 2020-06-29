Сегодня, 29 июня 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов посетил ООО «Волит».

Главный агроном Васильев Владилен Аркадьевич ознакомил с ходом работ по заготовке кормов. На сегодняшний день ООО «Волит» заготовил 200 тонн сена и заложил 800 тонн сенажа.

По оперативным данным на 29.06.2020 г. всего по району заготовлено 1035 тонн сена и заложено 4008 тонн сенажа.

Далее глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич посетил село Караево, где глава Караевского сельского поселения Алексеева Лилия Леонтьевна ознакомила с ходом строительства тротуара. На сегодняшний день начаты работы по подготовке основания для устройства тротуара. В остальных сельских поселениях также начаты работы по строительству тротуаров. Напомним, что администрацией Красноармейского района всем сельским поселениям было выделено по 1 млн рублей на строительство тротуаров.

Также, А.Н Кузнецов ознакомился с ходом подготовки основания для устройства тротуара по улице Ленина, где идет строительство тротуара.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"