29 июня первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков представил участникам еженедельного совещания у врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева Стратегию деятельности Министерства финансов Чувашской Республики на 2020-2024 годы.

Предваряя основной доклад, Михаил Ноздряков отметил, что ежегодно Минфином России проводится оценка качества управления финансами в регионах. Мониторинг осуществляется по 81 показателю по 7 направлениям. Чувашская Республика в данном рейтинге отмечена в числе 8 регионов, которые 3 года подряд удерживают лидирующие позиции. «Мы ставим перед собой задачу по сохранению положения нашей республики в группе лучших и рассчитываем, что представленная Стратегия будет способствовать этому», - отметил он.

Согласно Стратегии, работа Минфина Чувашии на 2020-2024 годы будет строиться в рамках следующих основных направлений развития: налоговая политика; бюджетная политика; межбюджетные отношения; долговая политика и кредитный рейтинг; бюджетный учет и отчетность; казначейская система исполнения бюджета; государственный финансовый контроль; оценка качества управления финансами; открытость качества управления финансами.

При выстраивании налоговой политики особое внимание будет уделено стимулированию инвестиций и совершенствованию законодательства в сфере налогового регулирования. При этом в приоритете будет находиться поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетная политика в 2020-2024 годы будет направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики в целях достижения стратегических целей социально-экономического развития Чувашской Республики.

Большое внимание в ближайшие пять лет планируется уделить развитию и совершенствованию межбюджетных отношений.

«По мнению экспертов ЗАО «Международный центр развития регионов», основной проблемой муниципалитетов и поселений является их низкая бюджетная обеспеченность, - отметил Михаил Ноздряков. – Поэтому мы планируем пересмотреть подходы к расчету дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности не только городов и районов, но и сельских поселений. Кроме того, предполагается осуществить перераспределение полномочий между уровнями бюджетов».

Что касается долговой политики, то по оценке Минфина России по итогам 2019 года Чувашия вошла в состав регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.

В настоящее время проводится работа по реструктуризации обязательств Чувашской Республики по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Средства республиканского бюджета, высвобождаемые в 2021-2024 годах в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, в объеме более 600 млн. рублей планируется направить на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с введением карантинных мер, в объеме более 4 млрд. рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

«Необходимо отметить, что Чувашская Республика имеет безупречную кредитную историю и высокие кредитные рейтинги. Это основа эффективного сотрудничества с различными финансовыми институтами», - акцентировал Михаил Ноздряков.

Важным направлением в деятельности Минфина Чувашии является централизация функций органов исполнительной власти по ведению бухгалтерского учета. Это позволит создать единое информационно-аналитическое пространство, унифицировать процессы ведения бухгалтерского учета и взаимодействия с бухгалтерской службой, повысить качество ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Вся работа будет проводиться на базе казенного учреждения «Республиканский центр бухгалтерского учета», которое создано в мае текущего года.

В 2020-2024 годы будет продолжена работа по совершенствованию казначейского исполнения бюджета и государственного финансового контроля.

В целях содействия формированию у жителей Чувашской Республики ответственного отношения к личным финансам планируется вывести на новый, более высокий, уровень работу по повышению их финансовой грамотности. В этой связи по инициативе врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева в ближайшее время будет заключено Соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности между Правительством Чувашии, Минфином России, Банком России, Ассоциацией банков России, Ассоциацией развития финансовой грамотности, будет утверждена «Дорожная карта» по реализации Соглашения и разработана отдельная подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики».

В завершение выступления Михаил Ноздряков подчеркнул, что все обозначенные им направления и мероприятия будут учтены при внесении изменений в государственную программу «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики», принятую до 2035 года.

«Поддерживаю представленную Стратегию, - отметил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. – Необходимо, чтобы бюджетные инвестиции обеспечивали некий мультипликационный эффект, то есть, чтобы каждый бюджетный рубль способствовал повышению уровня жизни населения, давал возможность людям работать, а бизнесу – развиваться».

Олег Николаев также предложил создать правительственную комиссию по инвентаризации полномочий муниципалитетов и совершенствованию межбюджетных отношений и поручил Михаилу Ноздрякову ее возглавить.