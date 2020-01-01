Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются фиксированные цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей (исполнителей коммунальных услуг, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и других) в объемах потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и не используемой для осуществления коммерческой деятельности. Цены одновременно устанавливаются как в виде одноставочных тарифов за 1 киловатт-час, так и дифференцированные по зонам суток. Потребители в зависимости от наличия либо отсутствия приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток, имеют право на выбор варианта цены.

Также регионам предоставлено право при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применять понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

В Чувашской Республике для таких потребителей Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам применен максимально возможный понижающий коэффициент 0,7.

В первом полугодии 2020 года размер тарифов установлен на уровне 2 полугодия 2019 года. На сегодняшний день городской житель в доме, оборудованном газовой плитой, оплачивает электроэнергию по 3 рубля 36 копеек за 1 киловатт-час, то для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельских жителей цена составляет 2 рубля 35 копеек.

С 1 июля 2020 года тариф для городского жителя в доме, оборудованном газовой плитой, и категорий потребителей приравненных к населению увеличится на 12 копеек и составит 3 рубля 48 копеек за 1 киловатт-час. Для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельских жителей цена составит 2 рубля 44 копейки (рост на 9 копеек).

Необходимо отметить, что цены (тарифы), установленные для населения в Чувашской Республике, являются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) – Чувашия находится на 3 месте среди 14 субъектов ПФО (ранжирование проведено от меньшего значения к большему).

В целях социальной поддержки населения в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год сохраняются средства на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если доля расходов на их оплату в совокупном доходе семьи превышает 22 процента. При этом на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год предусмотрено 253,3 млн. рублей, что на 5,5% больше суммы, заложенной в бюджете на 2019 год (240,1 млн. рублей).

Для определения права гражданина на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.