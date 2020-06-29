Сегодня, 29 июня, в ходе еженедельного совещания у врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева обсуждён вопрос об изменении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года.

Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова сообщила, что Правительством Российской Федерации утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами. По Чувашской Республике на 2020 год установлены следующие индексы:

с 1 января в размере 0%;

с 1 июля – 3,6%.

Правительством Российской Федерации утверждено также предельно допустимое отклонение от индексов, установленных по Чувашской Республике:

с 1 января в размере 0%;

с 1 июля – 2%.

Таким образом, максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Чувашской Республики с 1 июля 2020 г. ограничено индексом 5,6%.

Указом Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2018 г. № 149, с изменениями, внесенными Указом Главы Чувашской Республики от 9 декабря 2019 г. № 144, утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики (далее – предельные индексы) на 2020 год с указанием конкретных размеров и на 2021–2023 гг. в виде формулы, а также дано обоснование величины предельных индексов на 2020 год.

В соответствии с Указом предельные индексы установлены с 1 января 2020 года в размере 0%, с 1 июля 2020 года в следующих размерах:

по 269 муниципальным образованиям – до 3,6%;

по 16 муниципальным образованиям – до 3,9% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу электроснабжения в отсутствие газоснабжения);

по 11 муниципальным образованиям – до 5,6% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за коммунальные услуги в связи с установлением экономически обоснованных тарифов).

Надежда Владимировна отметила, что изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике с 1 июля 2020 г. не превысит установленное Правительством Российской Федерации ограничение, равное 3,6%.

Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам также напомнила, что размер платежа граждан за коммунальные услуги зависит от набора коммунальных услуг и формируется из 2-х составляющих: из объема потребления коммунальной услуги и тарифа на соответствующую услугу.

В ходе выступления представлена информация о тарифах на энергоресурсы и коммунальные услуги. Надежда Колебанова подчеркнула, что на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение тарифов для каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования, режима налогообложения, объемов полезного отпуска ресурса и т.д.

С 1 июля среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,7%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения – не более 4,6%.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 год установлены в рамках предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов), определенных ФАС России. Для сельского населения и населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7. В первом полугодии 2020 года размер тарифов установлен на уровне 2 полугодия 2019 года.

С 1 июля 2020 года тариф для городского жителя в доме, оборудованном газовой плитой, и категорий потребителей приравненных к населению увеличится на 12 копеек (рост на 3,6%) и составит 3 рубля 48 копеек за 1 киловатт-час. Для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельских жителей цена составит 2 рубля 44 копейки (рост на 9 копеек).

Цена на природный газ, реализуемый населению, в первом полугодии 2020 года установлена на уровне 2 полугодия 2019 года и составляет 5 рублей 72 копейки за 1 куб.м. На сегодняшний день Федеральной антимонопольной службой оптовая цена на природный газ для Чувашской Республики не установлена. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года во втором полугодии прогнозная цена на природный газ составит 5 рублей 88 копеек за 1 куб.м.

По услуге регионального оператора по обращению с ТКО со второго полугодия будет действовать предельный единый тариф, установленный в размере 4296,53 руб. за тонну, тариф увеличится на 0,7% к тарифу декабря 2019 года или на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года. На сегодняшний день расчетный размер платы за услуги по обращению с ТКО составляет для городского населения 63,15 рублей, сельского населения – 47,56 рублей с человека в месяц. С учетом утвержденных нормативов накопления отходов плата для городских жителей будет составлять 76,28 руб. ежемесячно на человека (213,06 кг/чел./1000/12 мес.*4296,53 руб. за тонну). Плата за ТКО с граждан, проживающих в сельской местности, составит 57,46 рублей на человека в месяц (160,47 кг/чел./1000/12 мес.*4296,53 руб. за тонну).

Руководитель Госслужбы отметила, что по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 июня 2020 г. плата за коммунальные услуги в республике сложилась ниже в сравнении с другими регионами ПФО. Так, по цене услуги отопления самая низкая, по горячему водоснабжению Чувашская Республика находится на 2 месте снизу среди 14-ти субъектов ПФО, по электроэнергии, холодному водоснабжению и водоотведению – на 4 месте.

Необходимо отметить, что наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат регулируемых организаций в республике реализуются меры социальной адресной поддержки нуждающимся гражданам и семьям.

В целях социальной поддержки населения в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданами в случае, если доля расходов на их оплату в совокупном доходе семьи превышает 22 процента, предусмотрено 253,3 млн. руб., что на 5,5% больше суммы, заложенной в бюджете на 2019 год. По итогам 5 месяцев текущего года субсидию получили 40739 человек на общую сумму 121,5 млн. рублей.

В завершение врио Главы республики Олег Николаев обратил внимание на необходимость проведения среди населения расширенной информационно-разъяснительной работы по вопросам изменения размера платы граждан, тарифов на коммунальные услуги, а также оказания мер социальной поддержки населению.