Актуально » Выдвижение Олега Николаева на выборы главы Чувашии поддержали уже три партии

25 июня прошло общее собрание Чувашского регионального отделения партии «Родина». Его участники единогласно поддержали выдвижение действующего руководителя региона Олега Николаева на выборы главы республики.

Заседание началось со вступительного слова председателя Совета регионального отделения партии Владимира Михайлова. Он представил главу региона, присутствовавшего в зале, и выступил с предложением поддержать его.

Олег Николаев выступил перед членами «Родины». Он рассказал, что видит основной своей задачей на посту главы региона консолидацию всех здравых сил для того, чтобы вместе добиться максимально эффективного использования всех имеющихся у республики ресурсов для повышения качества жизни людей. Глава республики отметил, что у властей есть немало инструментов. Это и нацпроекты, в реализации которых Чувашия активно участвует, и федеральные целевые программы. Недавно при содействии нового руководителя региона была принята индивидуальная программа социально-экономического развития республики, которая поможет Чувашии выйти из числа 10 отстающих субъектов Федерации.

Отдельно Олег Николаев остановился на комплексной программе социально-экономического развития Чувашии, созданной по его инициативе. При ее разработке новое руководство республики решило применить принципиально новый инструментарий.

«Мы синхронизировали те планы, которые разработаны в республике, изучили конкретные проблемы, нашли пути их решения. Это дало мощный синергетический эффект», — рассказал Николаев.

Главная ценность КПСЭР — то, что она наполнена конкретными мероприятиями с четкими сроками их исполнения, в ней заданы измеримые цели. Глава республики выразил надежду, что документ станет программой действий не только для органов власти, но и для гражданского общества, особенно для такого важного его института, как политические партии.

Олег Николаев подчеркнул, что многие направления программы уже взяты в работу. Особенно важен для него проект «К 100-летию Чувашии — по 100 тысяч рублей каждому населенному пункту». Глава республики надеется, что жители малых населенных пунктов придут выбирать те объекты, которые благоустроят на эти деньги, выделенные из республиканского бюджета. Голосование за них синхронизировали с одобрением поправок в Конституцию, напомнил Николаев.

Глава Чувашии рассказал о том, что ему уже удалось сделать с того момента, как Президент РФ Владимир Путин назначил его на новую должность. Среди ключевых решений он назвал увеличение социальных выплат малоимущим — оно коснулось более 200 тысяч человек. Еще одним принципиальным моментом глава Чувашии считает сохранение прожиточного минимуму на прежнем уровне, благодаря чему многие люди не потеряли право на помощь от государства. Отдельно Олег Николаев остановился на совсем свежей истории с субсидированием жителей села, которые держат дойных коров.

В планах у Олега Николаева — создать инструмент продвижения чувашских продуктов на внешние рынки под специально разработанным региональным брендом.

Участники заседания единогласно поддержали выдвижение Олега Николаева на выборы главы республики. Перед этим его кандидатуру поддержали региональные отделения «Единой России» и «Справедливой России».