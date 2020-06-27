Хорошую новость сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава администрации Алексей Ладыков. Он рассказал, что подрядчики приступили к уборке строительных ограждений. Площадь открывается для прогулок.

«Решение об открытии Красной площади приняли на оперативном штабе под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева, оно поддержано Правительством Чувашии и региональным Роспотребнадзором. Однако это не отменяет введенные ограничения по коронавирусу – обязательно соблюдение масочного режима и дистанции в 1,5 метра», - отметил глава администрации.

На площади в течение 14 дней продолжатся небольшие строительные работы по устранению недостатков. Их проведет подрядная организация.⠀

«Кульминацией станет запуск нового «сухого» фонтана с подсветкой и мелодиями, которые жители Чебоксар выбрали на портале «Открытый город». Сегодня он будет тестироваться с 17 часов, а с воскресенья начнёт работать ежедневно с 10 часов. Свето-музыкальная программа - по вечерам с 19:00 до 22:00», - говорит руководитель администрации.

Парковочные места предусмотрены в районе Речного порта.

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