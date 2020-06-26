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Новости » Рабочая поездка главы администрации А.Н.Кузнецова по Красноармейскому району

08:16 29 июня 2020 г.

 

Рабочая поездка главы администрации А.Н.Кузнецова по Красноармейскому району

26 июня свою рабочую поездку по Красноармейскому району Александр Кузнецов начал с ознакомления с ходом заготовительных работ  в крестьянском фермерском хозяйстве Игнатьевой Ирины Владиславовны в деревне Шинарпоси.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий фермерского хозяйства Игнатьевой И.В. составляет 145 гектаров.  Насчитывается 75 голов крупного рогатого скота, в том числе 30 коров.   На полученный в 2017 году грант в форме субсидии для КФХ были приобретены  трактор Беларус-1025.2, пресс-подборщик и молодняк КРС.

На  сегодня в хозяйстве скошено 40 га многолетних трав, заготовлено 150 тонн сена.  Благодаря высокой производительности  линейного упаковщика рулонов NWS660 NEONIR на хранение заготовлено 300 тонн сенажа.

«Главной задачей повышения продуктивности животноводства в  хозяйстве является своевременная заготовка кормов с хорошим качеством и в потребном объеме. Поэтому в период  заготовки кормов я стараюсь соблюдать все необходимые технологические нормы» - отмечает супруг главы хозяйства Игнатьев Валерий Николаевич.

Во всех хозяйствах района кипит работа по заготовке кормов. По  оперативным данным на сегодняшний день скошено многолетней травы – 1351  га, заготовлены  601 тонна сена, 3008 тонн  сенажа.

Здесь же, в деревне Шинарпоси, реализован один из проектов местного инициативного бюджетирования – установлена  детская площадка.

Затем глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов ознакомился с ремонтными работами,  проводимыми подрядной организацией ООО «Водострой» у деревни Старые Игити на республиканской автомобильной дороге «Вурнары – Убеево – Красноармейское.

В селе Убеево продолжаются ремонтные работы Убеевского центра досуга (монтаж кровли).

Далее глава администрации района Александр Кузнецов  посетил юго-восточный микрорайон с. Красноармейское, где многодетным семьям предоставлены земельные участки. Здесь начата работа по газификации микрорайона.

По центральной улице села, начиная от станции технического осмотра автомобилей до строящейся церкви в юго-восточном микрорайоне, идет подготовка основания для устройства тротуара. Тротуары будут проложены с обеих сторон по всей улице Ленина.

Между клубом «Заволжский» и жилым домом № 103 строится экопарковка. Всего в районном центре за 2 года построено  14 парковок, в этом году планируется построить еще 3.

Также Александр Николаевич посетил избирательный участок № 902 в с. Красноармейское, где ознакомился с организацией процесса голосования, отметив, что  соблюдены все меры эпидбезопасности.



 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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